L’anno che verrà in un convegno con Ernst & Young

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’Italia è un paese in salute e che nell’ultimo anno ha dimostrato responsabilità e pragmatismo. Sono qualità che si esaltano in condizioni avverse. Parafrasando il linguaggio automobilistico, potremmo dire che ha guidato molto bene in curva”. Massimo Antonelli, ceo per l’Italia di Ey ha chiuso così ieri il digital talk promosso dalla società di consulenza in collaborazione con il Foglio su investimenti e prospettive per il 2024, un anno che, secondo Antonelli, si presenta ancora pieno di “curve” con un tasso di crescita stimato dello 0,6 per cento, in flessione rispetto a quest’anno (0,7 per cento) a causa del calo degli investimenti privati. “Ci sono leve importanti che il governo può muovere per attrarre più investimenti”, ha spiegato il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, intervistato dal direttore Cerasa, aggiungendo di credere molto nella ...