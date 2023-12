“L’altra Cucina” | dieci anni di solidarietà e amore nelle carceri italiane

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) . Da sempre nell’aiuto dei più bisognosi Nel panorama delle iniziative solidali “” punta ad un progetto straordinario un connubio di alta, celebrità e volontariato. Quest’anno, celebrando la sua decima edizione, l’iniziativa promette momenti di gioia e dignità a oltre 4.000 detenuti. Esploriamo il cuore di questa iniziativa unica, che unisce chef stellati, personaggi noti e volontari in un gesto dinel periodo natalizio. I Dettagli dell’Iniziativa: Il progetto, ideato da Prison Fellowship Italia in collaborazione con il Rinnovamento nello Spirito Santo e il Ministero della Giustizia, coinvolge 29 istituti penitenziari in tutto il paese. Oltre 40 chef stellati, insieme a volontari e personaggi del mondo ...