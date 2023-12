L’adesione dell’Ucraina all’Ue e l’inganno mediatico dei facili annunci

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Il quadro di René Magritte del 1929 intitolato “Ceci n’est pas une pipe” potrebbe essere usato per sintetizzare visivamente i risultati del Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2023 dove le immagini magniloquenti delle sue conclusioni contrastano con una realtà decisamente negativa richiamando l’espressione dei «sonnambuli» usata su La Repubblica da Massimo Giannini e su Il Sole 24 Ore da Sergio Fabbrini. Come sappiamo, l’unico apparente risultato – definito impropriamente «storico» – è stato l’accordo a ventisei con l’astensione o meglio l’assenza di Viktor Orban per l’avvio dei negoziati di adesione con l’Ucraina e la Moldova insieme alla concessione dello status di candidato alla Georgia. In qualche modo storico può essere invece considerato il risultato della COP28 a Dubai, chiusa il giorno prima del Consiglio europeo per l’impegno – non vincolante – di arrivare alla neutralità ...