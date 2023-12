La tuta che indossa Chiara Ferragni nel video di scuse è sold out

Leggi su open.online

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lata danel suodiin merito al caso Balocco costerebbe 600 euro. E in questo momento l’articolo, sul sito dell’azienda Laneus che lo produce, è esaurito. Non è ben chiaro se per colpa della corsa ai regali di Natale o proprio per via dell’outfit scelto dall’influencer nel suo ultimo post sui social. A sollevare il caso in rete è l’account veryinutilpeople.it. Il capo, in lana e angora, è grigio, colore adatto come precisa l’armocromista Enrico Chiccio, per rappresentare dispiacere. Lo ha usato «per enfatizzare quel processo di dispiacere in base a quello che è successo. Se lo spirito del messaggio è simulare dispiacere, in tal caso il grigio è il colore ideale poiché nel suo specifico caso. vuole mantenere un tono sobrio, sotto le righe ...