La temperatura modifica la digeribilità dell' amido contenuto in alcuni cibi E crea interessanti ripercussioni sull' apporto calorico e non solo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sembra uno dei trucchi che circolano su internet: se mangi le patate dopo averle lasciate raffreddare, ne avrai benefici per la glicemia, l’intestino, forse il peso e la salute generale. Un elogio degli avanzi che appare ancora più inverosimile se collegato proprio alle patate, avvolte da cattiva fama fin dal loro arrivo nel Vecchio Continente, con i viaggi di Colombo. Espressioni sotterraneea pianta, sporche. Ancora nel 1751 Diderot e D’Alembert le definivano «insipide e farinose», in una voce non certo celebrativaa prima edizione’Encyclopédie. ...