La storia di Samira Sabzian | la sposa bambina uccisa in Iran dopo anni in carcere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La condanna, la speranza e poi la fine. Ladiè ladel destino oscuro e della vita di molte donneiane in questo momento. A nulla sono serviti gli allarmi della Ong, attiva sul territorio, ma con sede in Norvegia,Human Rights. Alla fine,è stata impiccata. A condannarla la Repubblica islamica, che non ha graziato la giovane donna di 32, in attesa da una settimana nella prigione di Qarchak, nel sud di Teheran, nel braccio della morte, in vista di un destino già scritto, ma che fino all’ultimo ha voluto credere che questa volta le cose sarebbero potute andare diversamente., ex, era stata condannata alla pena ...