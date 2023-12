La prof in supplenza breve senza stipendio da tre mesi: "Ho chiesto prestiti a mia madre e non ho soldi per la benzina fino a scuola, ma ...

"Insegnodell'arte alle superiori, lavoro 16 ore a settimana in 8 classi, e da tre mesi sono senza stipendio. Ma quei 1.500 euro mi servono per vivere". LadiGiusti è ladi tutti i docenti chiamati per le supplenze brevi, cioè quelle che scadono prima del 30 giugno. Sono centinaia in tutta Italia. Abbonati per leggere anche Leggi ...

La storia di Gabriella, docente precaria senza stipendio: “Ho chiesto soldi a mia madre, molti colleghi non parlano perché si vergognano” Orizzonte Scuola

Rosa, la bambina contesa e la disputa sull'eredità di mamma Gabriella: la storia che commosse l'Italia La Stampa

Insegnate precaria senza stipendio da 3 mesi: «Ho 46 anni e 2 figli: umiliante essere mantenuta dai miei genitori nonostante lavori»

Diventare docente in Italia e poter insegnare nelle scuole è ormai privilegio di pochi. Soprattuto per i supplenti che vengono pagati a distanza di 3 o 5 mesi dalla fine dell'impiego, ...

Omicidio Nada Cella, chiesto il processo per Cecere. Storia di un cold case lungo 27 anni

Secondo gli inquirenti la donna avrebbe ucciso per gelosia. Chiesto il rinvio a giudizio anche per il commercialista Soracco e la madre: sono accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni ...