La seconda giovinezza dei Los Angeles Clippers

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) S’è accesa una fiammella a Los. Ancora effimera, magari, nascosta dal bagliore storico e attuale – brilla in bacheca l’In-Season Tournament – dei soliti Lakers. Eppure, mai come quest’anno potrebbe essere la volta dei ‘cugini sfigati’, i. Nessuna malizia: la’ curse, quel presunto anatema sullafranchigia della città, è una formula ben nota al glossario Nba e proviene dall’autoironia degli stessi tifosi rossoblù. Che a questo punto faranno gli scongiuri, perché quel “mai come quest’anno” se lo sentono ripetere da un decennio buono e poi è sempre, puntualmente, finita male. La differenza è che oggi le aspettative sono basse. La squadra data per vecchia, bollita. E invece sta affiorando un quartetto d’archi portentoso: guidano Kawhi Leonard, Paul George, James Harden e Russell Westbrook. ...