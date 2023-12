La Sad a Sanremo 2024 con un brano di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La Sad (US Astarte Agency) Sono probabilmente i meno conosciuti tra i 30 artisti in gara al Festival di, ma hanno già avuto modo di fare rumore: sono i La Sad, che il Codacons ha chiesto che venissero squalificati dalla gara per i testi dei loro brani, considerati volgari e offensivi, anche nei confronti delle donne. Amadeus ha frenato le polemiche: “E’ sbagliato avere un pregiudizio”, invitando prima all’ascolto della canzone sanremese e poi, eventualmente, al giudizio. Orecchio puntato, dunque, su Autodistruttivo, ilche segna il debutto del trio al Teatro Ariston. “Siamo pronti a portare la nostra voce a, il posto giusto per rappresentare chi si è sentito sempre fuoriposto” dichiarano i La Sad. Il pezzo vanta un’illustre firma: quella di...