La Russa jr respinge l’accusa di violenza | Il rapporto era consenziente

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ha respinto le accuse disessuale e parlato diLeonardo Apache La. Il figlio del presidente del Senato, accusato insieme all'amico dj Tommaso Gilardoni disessuale in seguito alla denuncia di una ex compagna di scuola, ha quindi confermato la versione da sempre fornita affermando che la ragazza era consapevole. La stessa versione data da Gilardoni. Sette ore di interrogatorio nelle quali Lajr, secondo quanto riferito dai suoi avvocati, “ha risposto a tutte le domande e si è difeso”. I legali di Lajr soddisfatti Lasciando il Palazzo di Giustizia milanese, i legali Adriano Bazzoni e Vinicio Nardo – lasciando un commento ai cronisti - hanno spiegato che sono certi che sia stato un passaggio processualmente ...

La Russa jr respinge le accuse di stupro, per 7 ore in procura: "Il rapporto era consenziente". Spuntano 4 video della serata

Anche Leonardo La, difeso dall'avvocato Adriano Bazzoni, si professa innocente. Il Corriere della Sera ha rivelato che la Procura è in possesso di quattro video che documentano quanto avvenuto ...

Leonardo Apache La Russa interrogato a Milano: respinge le accuse di violenza sessuale e parla di un rapporto consenziente Corriere Milano

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. La Corte Ue respinge il ricorso di Abramovich e conferma le sanzioni la Repubblica

VIDEO Caso La Russa jr, il legale: "Interrogatorio sereno e chiarificatore"

Milano, La Russa jr. arriva in tribunale per interrogatorio 20 dicembre 2023 Leonardo Apache La Russa è entrato poco dopo le 9 in tribunale a Milano, dove sarà interrogato in merito… Leggi ...

Caso Apache La Russa, sette ore di interrogatorio e prelievo del Dna. “Rapporto sessuale consenziente”

Caso Apache La Russa, sette ore di interrogatorio e prelievo del Dna. Cosa ha detto il giovane indagato per violenza sessuale ...