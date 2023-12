La Promessa | anticipazioni 21 dicembre | Manuel vuole capire per Jana sta male

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) La21: in questa puntata vedremoin ansia pere chiedere aiuto. Inoltre ci sarà un nuovo momento di tensione tra Petra, Pia e Gregorio e Maria farà una rivelazione a Martina. La21chiede un grosso favore a Catalina, allarmatissimo per, viste le condizioni in cui è tornata a “La“, si rivolge a Catalina (foto in basso) per avere informazioni a riguardo e lei non perde tempo: va da Maria, per chiederle se sappia qualcosa. Se ne verrà a capo? Petra umilia Pia, ma… Ancora una volta Petra contro Pia: parla della difficile prima notte di nozze di quest’ultima (cosa dice in ...