“La peggiore serata da quando è al Napoli” | voti bassissimi | massacrato dai quotidiani

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tra le tante negatività portate da-Frosinone spunta quella inerente all’azzurro,completamente daiodierni.-Frosinone è destinata a rimanere attiva nelle menti dei supporter partenopei per molto tempo. Lo 0-4 ha infatti rappresentato senz’altro il picco più basso di una stagione fin qui tremenda, difatti mai riuscita a decollare. La squadra azzurra, rispetto alla cavalcata dello scorso anno, ha infatti perso via via tutte le certezze racimolate, fra gioco, vittorie e rendimento. Di tale insieme di pilastri allo sbando fa quindi parte, a malincuore, anche capitan Giovanni Di Lorenzo, letteralmentedaiin seguito alla sua peggior partita con la maglia del. Bocciatura totale per Di Lorenzo, il voto dei ...