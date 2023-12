La lunga notte di Gazprom Così il gigante russo è crollato sotto le sanzioni

La “ lunga notte ” di Claudio Lotito in Commissione Bilancio viene raccontata sia dal Corriere della Sera che da Repubblica. Con toni diversi ma la ... (ilnapolista)

È la data ufficiale dell’inizio della stagione più fredda, ma il Solstizio d’inverno è il giorno in cui i minuti di luce sono al minimo. In questo ... (ilfattoquotidiano)

Santa Lucia , secondo la tradizione, è la Santa della luce e rischiara l’inverno dopo la notte più lunga che ci sia. Non è scientificamente provato, ... (vanityfair)

In diverse zone d' Italia e d'Europa, la giovane martire della Chiesa anticipa il Natale portando regali ai ... (247.libero)

La lunga notte di Giorgetti. L’ombra del flop sul Patto di stabilità

Non sono bastate 12 ore in notturna per trovare la quadra sul nuovo Patto di stabilità. Al momento, la proposta spagnola, che poi è anche quella ... (formiche)