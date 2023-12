La furia di Osimhen dopo la batosta col Frosinone e le scuse di Mazzarri

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L'attaccante nigeriano ha preso malissimo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il. Non è passato inosservato il suo battibecco a fine partita con Ostigard

Ennesimo stop per Victor Osimhen : l’infortunio accusato con la Nigeria fa andare su tutte le furie i tifosi del Napoli. Lesione di medio grado del ... (spazionapoli)

Corriere del Mezzogiorno – Osimhen , rientro previsto per fine novembre : ADL infuriato . L’edizione odierna del quotidiano, si è soffermata ... (forzazzurri)

Un gruppo di tifosi circonda l'auto del centravanti del Napoli Victor Osimhen per salutarlo o fare una foto con lui. Ma il giocatore perde la ... (247.libero)

Ormai Rudi Garcia è solo un ricordo, Igor Tudor è il candidato numero 1 per la panchina del Napoli , o almeno lo era fino a ieri, prima che il nome ... (calcioweb.eu)

Di Lorenzo riesce a fare peggio di Luca Miniero con la sua Napoli Milionaria

di provarlo in ogni parte del campo ha perso la bussola. Gira a vuoto, calcia per ... 5 di bastoni pure a lui (: Ha inciso più a bordo campo che in mezzo all'area avversaria. Da ...

Napoli, Osimhen è una furia: discussione con Ostigard e altri compagni Corriere dello Sport

‘Furia’ Osimhen a fine partita: ecco cosa è successo CalcioMercato.it

La furia di Osimhen dopo la batosta col Frosinone: cosa succede al Napoli (in crisi)

L'attaccante nigeriano ha preso malissimo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Frosinone. Non è passato inosservato il suo battibecco a fine partita con Ostigard ...

Napoli, Osimhen è una furia: discussione con Ostigard e altri compagni

L'episodio avvenuto al termine del match che ha visto il Napoli uscire dalla Coppa Italia per mano del Frosinone ...