La fuga dello stalker di Vanessa e quella canzone su TikTok

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È accusato di omicidio aggravato Fandaj Bujar, il 41enne di origini kosovare indagato per la morte diBallan, la 27enne uccisa a Riese Pio X, in provincia di Treviso, nella giornata di ieri. L'uomo, individuato nella tarda serata dai Carabinieri di Treviso all'esito di estese ricerche, è stato condotto in carcere a Treviso dai militari dell'Arma. Secondo quanto trapela, Bujar aveva avuto una relazione conper circa un anno, poi i due si erano lasciati. Lei, che faceva la commessa all'Eurospin, era tornata con il marito Nicola Scapinello. Così sarebbero iniziati gli atteggiamenti persecutori e molesti da parte dell'uomo, che avrebbe anche minacciato Ballan di diffondere un loro video intimo. "Sono fatto così, ti do subito cuore, trasparenza e sincerità ma non pensare di fottermi perché se mi cadi dal cuore non ci risali più": ...