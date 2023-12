(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Formare personale sanitariopiùdel, per salvare idal cancro e da gravi malattie ematologiche. ...

Formare personale sanitario nelle regioni più povere del mondo, per salvare i bambini dal cancro e da gravi malattie ematologiche. È questa la ... (luce.lanazione)

La Fondazione 'Cure2Children' in aiuto dei bambini che vivono nelle regioni più povere del mondo

Formare personale sanitario nelle regioni più povere del mondo, per salvare i bambini dal cancro e da gravi malattie ematologiche. ...

La Fondazione "Cure2Children" in aiuto dei bambini che vivono nelle regioni più povere del mondo - Luce Luce

Salute: Cure2Children lancia l'assistenza pediatrica in Camerun FirenzeToday

Cooperazione, Mazzetti (Fi): in piano Mattei inserire esempi come Cure2Children

Roma, 19 dic – "Oggi abbiamo mostrato come si fa solidarietà concretamente: dal donatore ai beneficiari. Sono orgogliosa di aver promosso e ospitato la presentazione delle attività della Fondazione Cu ...

Solidarietà, la cena di Cure2Children per i bambini del Camerun malati oncologici e le famiglie alluvionate di Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO - Un evento di beneficenza per i bambini affetti da patologie oncologiche in Camerun e per gli alluvionati di Campi Bisenzio. E' la Cena di ...