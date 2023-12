La Fifa fa il doppio gioco con l’Uefa | il Mondiale per club è una Superlega con altro nome Süddeutsche

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Magari domani la Corte di giustizia dell’Unione europea in Lussemburgo chiuderà le porte in faccia, le ultime, alla, dando ragione alla Uefa sul presunto abuso di posizione dominante nell’organizzazione delle competizioni in Europa. Eppure laè già tra noi, cone con uncappello: si chiamaper, ed è una creatura della. Secondo laZeitung infatti, che la si chiami in un modo o in unche differenza fa? “La lotta per i grandi affari con i brand di lusso del calcio europeo è una questione aperta. Questa settimana combina in un notevoleattacco. Domenica l’associazioneha annunciato i dettagli della ...