La festa di 3 detenuti in galera va in diretta su TikTok | c’è anche il killer di Francesco Pio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiMusica neomelodica a tutto volume, una pizza e qualche passo di danza, come se sulla loro coscienza non pesassero reati gravissimi come il traffico di sostanze stupefacenti, l’associazione a delinquere di tipo mafioso el’omicidio. Con un micro cellullare e un account Tik-Tok andava insui social dalla sua cella del carcere della sezione Alta Sicurezza di TerniPio Valda, il 23enne accusato di essere l’assassino diPio Maimone, il giovane aspirante pizzaiolo estraneo a qualsiasi logica criminale ucciso per sbaglio sul lungomare di Napoli. Maimone venne raggiunto al petto da uno dei colpi di pistola la notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi. Secondo gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, colpi di pistola (ancora non trovata) esplosi proprio da Valda a ...