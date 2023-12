La Corte Suprema del Colorado esclude Trump dalle primarie repubblicane

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Ladelha escluso Donalddalla corsa allenel 2024 in quello Stato, dichiarandolo non eleggibile per la Casa Bianca. La causa di questa decisione è il suo coinvolgimento nell'insurrezione del 6 gennaio 2021, quando centinaia di suoi sostenitori presero d'assalto il Congresso., incriminato per quei fatti, ha annunciato il ricorso allafederale. "È un giorno triste per l'America", ha scritto l'ex presidente sulla piattaforma Truth, definendo "squilibrato" il procuratore Jake Smith e "corrotto" il presidente in carica Joe Biden. "Noi combatteremo per l'America. È la nostra battaglia finale, con voi al mio fianco. Cacceremo i marxisti comunisti e i fascisti e ...