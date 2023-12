La condizione delle donne e il sostegno a Hamas | tutto si tiene in Iran

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Al direttore – È notizia di questa settimana che l’attivistaiana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace 2023, si è rifiutata giustamente di comparire alla prima udienza del processo intentato contro di lei. La donna, che si batte da oltre vent’anni per i diritti umani e per quelliiane, è stata condannata cinque volte per un totale di 31 anni di carcere complessivi e 154 frustate. Sarebbe bello che i giornali italiani scrivessero ogni giorno qualcosa su di lei, fino a che la giustiziaiana non le consentirà di fare quello che le spetterebbe: essere libera di essere una donna ribelle a Teheran.Lucia Tarquini Il 25 novembre, a ridosso della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le, l’organizzazione Hengaw per i diritti ...