“La carità è un’altra cosa” La lezione di suor Monia a Fedez e Chiara Ferragni

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) “E dove c’è sofferenza, c’è sempre dietro un guadagno” (tratto da Si scrive schiavitù si legge libertà, di Federico Lucia, in arte). Tra il panettone ed il pandoro, in tutta onestà, ho sempre preferito il primo: non so resistere a frutta candita e uvetta, lo confesso. Quest’anno, però, chiederò, al termine del pranzo in comunità con le mie consorelle, una fetta di pandoro. Conosco i miei polli e fermo subito i detrattori della vita religiosa: pandori e panettoni ci arrivano dalla bontà dei nostri amici e dei nostri familiari: che non si dica che lee ricche spendono soldi per il dolce di Natale invece di cibarsi di carrube come il Figliol prodigo di evangelica memoria. Ma torniamo a noi: chiederò una fetta di pandoro per solidarietà al cantantee alla sua consorte, sig.ra...