La campanella suona 90 secondi prima durante l’esame | studenti fanno causa al governo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Pubblicato il 20 Dicembre, 2023di ammissione all’università in Corea del Sud è una questione molto seria, al punto che alcunihanno deciso di fareal. I motivi? Lache sanciva la fine dello scorso novembre èta con 90in anticipo. Sembra un tempo irrisorio, ma bisogna considerare il contesto in cui si è verificato l’episodio: la Corea del Sud, dove la competitività scolastica è altissima. Ogni studente ha chiesto un risarcimento di 20 milioni di won, l’equivalente di 15.400 dollari, pari al costo di un anno di studio per sostenere. Il test di ammissione alle università del paese, che si chiama Suneung, è una vera e propria maratona di 8 ore con diverse prove ...