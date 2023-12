Kia parteciperà al CES 2024 con la propria vision sui futuri PBV e sua la Gamma EV

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) – Kia ridefinisce il significato dell’acronimo PBV in “Platform Beyond Vehicle” e al prossimo CES di Las Vegas, presentando ufficialmente la sua attività globale relativamente ai PBV. Una serie di relatori di spicco esporranno quindi le future strategie di business riguardo ai PBV e lae del brand per il futuro, comprendendo sia