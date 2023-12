Khloé Kardashian avrà una linea di profumi tutta sua

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Nuove collaborazioni all’orizzonte, a quanto riportato in un’esclusiva di WWD,collaborerà con il brand didi lusso Luxe Brands per creare una nuova collezione di fragranze nel 2024. E ancheentra nel mondo del beauty. L’uscita della collezione, a quanto riporta la fonte, sarebbe prevista per la seconda metà del nuovo anno, mentre le note di profumo che saranno confermate in seguito. Secondo WWD, l’accordo arriva in un momento di rinnovata fiducia da parte della, dopo il successo del suo brand fashion Good American e da altre collab con il settore parfume, ricordiamo il coinvolgimento dinella Diamond Collection del marchio di bellezza KKW di Kim, un set di tre fragranze ispirate a ciascuna delle ...