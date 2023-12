Juventus | Stramaccioni si prende la fascia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Quasi un anno fermo ai box per un infortunio non hanno scalfito la forza mentale e fisica di Diego. Il difensore umbro è...

Serie C, orgoglio Juventus: torna al successo in trasferta dopo 2 mesi, Entella ko

... Daffara ha salvato su Lipani ,ha compiuto un salvataggio decisivo e, dove non sono ... Scampati i pericoli, laNext Gen è andata a un passo dal colpo del ko: Anghelé ha servito ...

Highlights e gol Entella-Juventus Next Gen 0-1: le immagini del match – VIDEO

(Juventus News 24) HUIJSEN 6.5: nel primo tempo è uno dei migliori in campo insieme ad Hasa, nella ripresa soffre l’offensiva costante della Virtus Entella e dimostra il suo valore STRAMACCIONI 6.5: ...

Entella – Juventus Next Gen 0-1: decide una rete di Hasa in avvio

La partita Entella - Juventus Next Gen di Martedì 19 dicembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la quattordicesima giornata del ...