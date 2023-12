Juventus | Cambiaso | “Con Allegri sono migliorato tanto | emozionante il ritorno a Marassi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Andrea, difensore della, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN Talks, toccando vari temi, a partire dal recente match contro il suo passato, il Genoa: “E’ stata una settimana tosta, in cui ho giocato tante volte la gara prima di scendere in campo. E’ stato, anche se con un’altra maglia un po’ difficile: quando partivano i cori per me era come tornare bambino. Midivertito, ridevo in continuazione. Mia madre non voleva venire allo stadio perché temeva che magari mi avrebbero fischiato, invece si è fatta coraggio ed è venuta: è stato bello vederla il tribuna“. A tal proposito,ha raccontato un aneddoto: “Allo stadio era presente anche uno dei miei migliori amici, tifosissimo del Genoa. Mi ha detto che mi ha fischiato dal primo all’ultimo minuto. Sapevo ...