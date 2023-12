JuveCaserta | quando eravamo felici…

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Caserta. Un anno. Cosa può succedere in 365 giorni? Lo scorso campionato, a questa data, lavinceva con Bisceglie la decima gara consecutiva, aveva entusiasmo e un pubblico che riempiva il palazzetto, seconda in classifica con 11-2 di record, e se si pensa che quelle due sconfitte erano una contro Ruvo all’esordio,ancora si dovevano capire delle cose, e una a Roseto con un tiro di Morici sulla sirena da metà campo, allora… Caserta allora non aveva una squadra esente da critiche, aveva in Sperduto il suo go to guy, in Mei il suo jolly, in Drigo e Cioppa la provvidenza. Aveva Lucas che batteva l’uomo in palleggio e aveva Sergio a battagliare in vernice, e tante gare le aveva vinte punto a punto, non sempre entusiasmando, anzi foraggiando i cardiologi casertani. Pensare alle vittorie in sequenza con Monopoli, Sant’Antimo, Teramo fa ...