Juve | slitta l’inizio del processo per Pogba | il motivo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Le ultime sul caso doping che vede coinvolto Paul, centrocampista francese dellantus. I dettagli Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, sarebbe stata accolta l’istanza presentata dai legali di Paulper il rinvio del. Quest’ultima era previsto presso il Tribunale nazionale antidoping per il prossimo 18 gennaio. La nuova data per il centrocampista dellantus deve ancora essere definita, ma sicuramente non sarà prima del 15 febbraio 2024. La richiesta della Procura rimane di 4 anni di squalifica.

... come successo per tantissimi ragazzi, la pandemia del Covid - 19 impedisce il rientro, che... Tifoso da sempre della, non nasconde chi sono i suoi idoli: " Il mio giocatore preferito ...

