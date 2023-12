Juve | pazza idea di Allegri per sostituire Rabiot

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Adrienha già saltato il Genoa, ma per Frosinone lae il suo allenatore valutano altre idee, più efficaci rispetto...

La Pazza idea è tutta sua. E per riuscire a realizzarla è disposto a tutto. Anche a giocare praticamente gratis . Così Douglas ... (calciomercato)

L’Arabia Saudita può attendere, Pazza idea Douglas Costa alla Juventus . La Pazza idea è tutta sua. E per riuscire a realizzarla è disposto a ... (terzotemponapoli)

Il Napoli lo ha cercato a campionato in corso, la Roma gli ha già fatto sapere di volergli affidare il post-Mourinho, ma Antonio Conte non smette di ... (liberoquotidiano)

Sono tre negli ultimi cinque. Tre errori dal dischetto per Vlahovic , negli ultimi cinque tirati: problema tecnico? Verrebbe da pensare più... (calciomercato)

TOP5: gli eterni ritorni di Ferrari e Fabris, la pazza Juve Club, il derby dal sapore antico

Diciassettesimo appuntamento della stagione 2023/2024 con la rinnovata rubrica di Sportparma.com riservata esclusivamente al calcio di Parma e provincia. TOP5 è l'appuntamento del lunedì per ...

Soulé Juve, pazza offerta inglese: a quelle cifre può partire subito! Juventus News 24

Un oplontino condanna il Napoli: Torre Annunziata pazza di Giuseppe Caso

Lo straordinario molto del calcio, che regala emozioni, sempre e comunque. Lo sa bene Giuseppe Caso, un giovane ragazzo che dalla sua città natale, Torre Annunziata, ieri ha coronato il sogno di ...

Atalanta, tutti pazzi per Muriel: Inter e altre big pensano al colombiano per gennaio

I nerazzurri e altre big fiutano l’occasione: Luis ha il contratto in scadenza a Giugno. Ma a gennaio la Dea non avrà Lookman per la coppa d’Africa ...