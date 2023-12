Juve | Kelly e un altro nome per la difesa

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Lantus è attenta anche ai centrali, con due nomi su tutti: Mario Hermoso e Lloyd, in scadenza rispettivamente con l’Atletico...

Secondo quanto riportato da Football Insider, il Bournemouth ha deciso che per lasciar partire il proprio difensore centrale Lloyd Kelly sarà... (calciomercato)

Lloyd Kelly piace e tanto al Milan . Ma convince sempre di più anche in casa Juve . Anche perché quel contratto in scadenza fa gola,... (calciomercato)

Sul giocatore, in scadenza di contratto, anche Tottenham, Liverpool e Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - Le grandi della Premier e due big della serie ... (247.libero)

Sul giocatore, in scadenza di contratto, anche Tottenham, Liverpool e Newcastle LONDRA (INGHILTERRA) - Le grandi della Premier e due big della ... (ilgiornaleditalia)

Il difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly è in scadenza di contratto con il club il prossimo 30 giugno. Il Milan conta di affondare... (calciomercato)

Lloyd Kelly , difensore del Bournemouth, è un obiettivo di Calciomercato del Milan ma anche della Juventus . In ogni caso, si parla di giugno (pianetamilan)

Milan e Juve, occhio: il Bournemouth spinge per il rinnovo Kelly

...centrale del Bournemouth Lloydè in scadenza di contratto con il club il prossimo 30 giugno. Il Milan conta di affondare il colpo a parametro zero in estate. Sull'inglese c'è anche la. ...

Kelly-Juve, che sfida con il Milan: per Giuntoli è uno dei profili ideali Tuttosport

'Da Zielinski a Kelly', i colpi a zero della Juve: quattro obiettivi per giugno ilBianconero

Impallomeni a Tmw Radio: “Perché Mourinho per la vicenda Marcenaro ha pagato il doppio di Allegri

Stefano Impallomeni ha parlato a Tmw Radio nel corso della trasmissione Maracanà: "Il Napoli deve pensare a raggiungere la zona Champions, andare a Barcellona a divertirsi ma pensare ...

Da Torino - Giuntoli vuole soffiare Zielinski a zero al Napoli: la situazione

Nel mercato di gennaio ormai imminente la Juventus punta a rafforzarsi soprattutto a centrocampo: ecco i tre nomi caldi A inizio campionato forse in pochi si aspettavano di… Leggi ...