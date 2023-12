Juve | Barrenechea 'regista vero' | ma il futuro è da decidere

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In rampa di lancio. Enzoè una delle notizie più belle della stagione del Frosinone, 13esimo in campionato con 5 vittorie...

La Juventus , per il futuro , può contare su due giocatori di grande talento; si tratta di Soulé e Barrenechea entrambi al Frosinone In questa ... (juvedipendenza)

Il centrocampista argentino Enzo Barrenechea (classe 2001 in prestito al Frosinone, ma di proprietà della Juventus) ha dichiarato in... (calciomercato)

Io, in primis; mi trovo benissimo in questo club e sono focalizzato sulla salvezza da raggiungere con questi colori", ha dichiarato a La Gazzetta ... (247.libero)

Conferme su Huijsen: la Juve lo cede in Serie A

Per lui, però, Giuntoli e soci hanno in programma un percorso di crescita in stile,... A proposito di giovani e di, Yildiz rimarrà invece a Torino nonostante il forte interesse dalla ...

DiFra vola con i prestiti Juve: Barrenechea è il regista che manca a Max - Sportmediaset Sport Mediaset

Coppa Italia, Napoli umiliato ed eliminato dal Frosinone: 0-4! In gol anche Barrenechea. I ciociari... Tutto Juve

Huijsen, la Juve ha deciso: è sempre più Frosinone, l'affare si chiude

Per il difensore olandese classe 2005 si profila l'esperienza in gialloblù: raggiunge gli altri bianconeri Barrenechea, Soulé e Kaio Jorge ...

