Itri Detenzione ai fini di spaccio di droga | deve scontare la pena agli arresti domiciliari

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)– Proseguono con incisività i servizi di controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere. Nello specifico, il 15 dicembre, i militari della Stazione Carabinieri di(LT), nel corso del primo pomeriggio hanno eseguito ordinanza di applicazione delladomiciliare emessa nei confronti L'articolo Temporeale Quotidiano.

SPACCIO DI DROGA: IN ARRESTO 46ENNE A ITRI Latina Tu

Itri / Calci in volto alla compagna al culmine di una lite, convalidato l’arresto per il 34enne Temporeale Quotidiano

Tor Bella Monaca, nascondeva un fucile in casa: arrestato 42enne romano

Tor Bella Monaca, ancora controlli dei carabinieri. Una persona è stata arrestata ed è stato sequestrato un fucile ...

Itri, sorpreso con una pistola rubata al datore di lavoro della moglie: arrestato 62enne

Itri, 62enne in manette per via di un'arma. Pistola rubata al datore di lavoro della moglie: arrestato con l'accusa di ricettazione.