Israele-Hamas | slitta ancora voto Onu per la tregua Tel Aviv | operazione si estenderà Oggi Haniyeh al Cairo

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) (Adnkronos) –ildel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su una risoluzione per fermare le ostilità traa Gaza. Lo rende noto la Bbc, aggiungendo che ci sono state intense discussioni sulla formulazione della bozza di risoluzione, con gli Stati Uniti che hanno posto il veto all’ultima versione della risoluzione. Non si sarebbesciolto infatti il nodo del riferimento alla "cessazione delle ostilità", anche se in un formula molto alleggerita in cui si parla di "passi urgente verso una sostenibile cessazione delle ostilità". Per gli Usa è accettabile parlare di "urgente sospensione delle ostilità" per permettere gli aiuti umanitari, ma ogni riferimento alla 'cessazione' è non accettabile. “Sosteniamo pienamente la necessità di affrontare ...

Guerra in Medio Oriente: Israele apre a una pausa umanitaria, ma per l'Onu non basta. Houti: colpiremo le navi di ogni Paese che ci attacca

Il presidente israeliano Isaac Herzog apre ad "un'altra pausa umanitaria e per altri aiuti in modo da rendere possibile il rilascio degli ostaggi" ma per l'Onu è ancora poco e al Consiglio di ...

Herzog: pronti a una nuova pausa ma Hamas chiude. Mar Rosso, Houthi: possiamo attaccare ogni 12 ore - Houthi: la coalizione Usa nel Mar Rosso "incoraggia i crimini di Israele" RaiNews

Israele - Hamas in guerra, le notizie di oggi | Tel Aviv: «L’operazione di terra si espanderà altrove a... Corriere della Sera

Russia, Ucraina, Hamas, Israele, Cina, Usa: abbiamo un mondo in crisi. Questo emerge in maniera più eclatante ma è noto come i conflitti sono molto più numerosi e la via dello scontro prevale come ...

Gaza: capo dell’ufficio politico di Hamas domani in Egitto

Il capo dell'ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, arriverà domani in Egitto. Secondo quanto apprende "Agenzia Nova", il viaggio ...