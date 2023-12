Iran | Samira Sabzian è stata giustiziata | l' ex sposa bambina vittima della ' macchina di morte'

È stata impiccata all’alba Samira Sabzian , una sposa bambina che si trovava in carcere in Iran da circa dieci anni ed era stata condannata alla pena ... ()

Le ultime ore di Samira. Aveva 29 anni. Impiccata all’alba in Iran

Condannata per avere ucciso il marito violento, disperata per non avere potuto salutare i figli. Voci dal carcere. Catalogo delle torture nelle ... (huffingtonpost)