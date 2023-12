(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Aveva 15 anni quando fu data inal marito, che uccise quattro anni dopo, nel 2013. Aveva due figli di 11 e 15 anni, che non ha potuto vedere per dieci anni

Roma, 20 dic. (askanews) – Samira Sabzian , ex sposa bambina in carcere in Iran da anni e condannata alla pena capitale per avere ucciso suo ... (ildenaro)

Samira Sabzian , la sposa bambina , è stata impiccata all’alba in Iran. In carcere da dieci anni con l'accusa di aver ucciso il marito , Sabzian è ... (ilgiornaleditalia)

Iran, impiccata la sposa bambina Samira Sabzian

È stataall'alba Samira Sabzian , una sposa bambina che si trovava in carcere inda circa dieci anni ed era stata condannata alla pena capitale per avere ucciso suo marito. Lo denuncia la ong ...

Iran, impiccata all'alba l'ex sposa bambina Samira AGI - Agenzia Italia

Iran, impiccata una sposa-bambina: aveva ucciso il marito TGCOM

Iran, impiccata l’ex sposa bambina Samira Sabzian

Aveva 15 anni quando fu data in sposa al marito, che uccise quattro anni dopo, nel 2013. Aveva due figli di 11 e 15 anni, che non ha potuto vedere per dieci anni ...

Ex sposa bambina impiccata in Iran

Era in carcere da dieci anni. Samira Sabzian, ex sposa bambina, è stata impiccata, in Iran. Era stata condannata alla pena capitale per aver ucciso il marito nel 2013. La vicenda è stata denunciata da ...