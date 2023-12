Iran | impiccata ex sposa bambina | aveva ucciso il marito La denuncia delle ong

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) È stataall’alba Samira Sabzian, un’exche si trovava in carcere inda circa dieci anni, condannata alla pena di morte per l’omicidio di suo. LoHuman Rights, ong con sede in Norvegia: “Samira è stata vittima di anni di apartheid di genere, matrimoni precoci e violenza domestica, e oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto, che si sostiene esclusivamente uccidendo e instillando paura”, scrive su Twitter il direttore, Mahmood Amiry-Moghaddam. Nel 2013, dopo quattro anni di matrimonio, Sabzianl’uomo che era stata costretta are a soli 15 anni. The Islamic Republic hanged #SamiraSabzian today with the whole world as ...