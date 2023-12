Iran | impiccata all’alba l’ex sposa bambina Samira Sabzian

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (askanews) –, exin carcere inda anni e condannata alla pena capitale per avere ucciso suo marito, è stataquesta mattinanella Repubblica islamica. Lo riferisce l’ongHuman Rights. Il direttore dell’organizzazione, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha confermato su X cheè stata “”, un’esecuzione avvenuta “davanti al mondo intero come testimone”. “è stata vittima di anni di apartheid di genere, matrimoni precoci e violenza domestica, e oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto”, ha scritto il direttore diHuman Rights. “Un regime che si è sostenuto ...

(Adnkronos) – Samira Sabzian, la sposa bambina che otto anni fa aveva ucciso il marito violento , è stata Impiccata questa mattina in Iran . È la ... (giornaledellumbria)

l’ex sposa - bambina Samira Sabzian è stata impiccata stamattina, 20 dicembre, all’alba nel carcere di Qazal-Hesar in Iran. A farlo sapere è stata ... (open.online)

È stata impiccata all’alba Samira Sabzian, un’ex sposa bambina che si trovava in carcere in Iran da circa dieci anni, condannata alla pena di morte ... (ilfattoquotidiano)

Iran : “Impiccata all’alba la sposa bambina Samira Sabzian” Samira Sabzian, l’ex sposa bambina condannata alla pena capitale per aver ucciso il ... (tpi)

(Adnkronos) – Samira Sabzian, la sposa bambina che otto anni fa aveva ucciso il marito violento , è stata Impiccata questa mattina in Iran . È la ... ()

Iran, Samira Sabzian impiccata all'alba. La sposa bambina ostaggio di famiglia e regime. Uccise il marito padrone

, Samira Sabzianall'alba 'Samira è stata vittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio da bambina e violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime ...

La sposa bambina Samira Sabzian è stata impiccata all’alba, in Iran: era accusata di avere ucciso il marito Corriere della Sera

Iran, impiccata una sposa-bambina: aveva ucciso il marito TGCOM

Iran, Samira Sabzian impiccata all’alba. La sposa bambina ostaggio di famiglia e regime. Uccise il marito padrone

“Samira è stata vittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio da bambina e violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto”, ha scritto su X il ...

Iran, impiccata la sposa bambina Samira Sabziana: era stata condannata a morte per aver ucciso il marito

Impiccata in Iran la sposa bambina Samira Sabziana: era stata condannata a morte per aver ucciso il marito. Si trovava in carcere da 10 anni.