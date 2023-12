Iran | giustiziata l’ex sposa bambina Samira Sabzian | era accusa di aver ucciso il marito

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Sono state spazzate via all’alba di stamattina le speranze per l’ianache otto anni fa avevailviolento., secondo quanto riferito dalle organizzazioni per i diritti umani, è stata impiccata all’alba, dopo che un rinvio dell’esecuzione, inizialmente prevista per il 13 dicembre, aveva creato qualche aspettativa su una possibile grazia da parte del regime di Teheran. L’auspicio era che le pressioni interne e internazionali potessero portare a un ripensamento.è la 18esima donna messa a morte inquest’anno “, come temevamo, è stata messa a morte questa mattina ...