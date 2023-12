Iran | Amnesty | impiccata la sposa bambina che aveva ucciso il marito violento**

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Samira Sabzian, lache otto anni failviolento, è stataquesta mattina in Iran. È la diciottesima donna messa a morte su un totale di ormai 800 impiccagioni. La denuncia arriva daInternational. "Samira Sabzian, come temevamo, è stata messa a morte questa mattina in Iran appena dopo la preghiera dell'alba", ha commentato Riccardo Noury, portavoce diInternational Italia. "Lache otto anni failviolento è la diciottesima donna messa a morte quest'anno in Iran su un totale di ormai 800 impiccagioni. Le leggi iraniane consentono matrimoni forzati e ...

