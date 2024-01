iOS 17 2 1 – Apple li rilascia per tutti i suoi dispositivi | Link Diretti al Download

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)per(per adesso solo per iPhone), iOS 17.2.1,alper, iOS 17.2.1, questi nuovi aggiornamenti correggono diversi problemi e alcune misure di sicurezze. Vediamo insieme intanto, come prepararsi al: Prima di tutto eseguire un backup del vostro dispositivo su iTunes L'articolo proviene da TUTTO HACKINTOSH CYDIA & JAILBREAK

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 17.2 e iPadOS 17.2 , Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi , iOS ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

Apple , rilascia per tutti i suoi dispositivi iOS 16.7.4 e iPadOS 16.7.4 con correzioni di bug, Link Diretti al Download . Apple , rilascia per tutti ... (tuttohackintoshcydiajailbreak)

La seconda versione beta di17.3 rilasciata oggi dastarebbe causando problemi significativi per alcuni proprietari di iPhone, per cui suggeriamo agli utenti che non hanno ancora installato il nuovo software di ...Dopo un'interruzione di tre settimane dovuta alle festività natalizie,ha rilasciato17.3 e iPadOS 17.3 beta 3 agli sviluppatori. Gli sviluppatori possono scaricare l'ultima beta attraverso ...Android 05 Dic Sembra non esserci paese che riesca a stare dietro alla voglia di Nexus 4 e dopo poche ora anche in UK ...Sono davvero tantissime le novità tecnologiche previste da Apple nell'anno che è appena cominciato. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.