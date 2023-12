Intesa Francia-Germania sul Patto di Stabilità | la Meloni nel mirino delle opposizioni

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Giorgiasta per rifilare all’Italia undii cui contenuti sono stati decisi da un ministro tedesco e annunciati in un punto stampa dacon l’Italia non pervenuta ». Lo afferma Stefano Patuanelli , presidente dei senatori del M5S., aggiunge, «ratificherà anche il Mes, nonostante rinvii disperati e palle buttate in tribuna, prendendo per l’ennesima...