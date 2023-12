Inter | scalpita Pavard E Inzaghi studia un nuovo ruolo per Sensi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Dopo la dura prova di Roma contro la Lazio, l’è chiamata a un’altra sfida non banale, questa volta in Coppa Italia,...

Dumfries non ha giocato una grande partita contro la Juventus. Per l’olandese la prestazione dell’Allianz Stadium è un passo indietro . Con il ... (inter-news)

Accantonata la Champions League, ora si pensa a Napoli-Inter . Per il match del Maradona, Mazzarri potrebbe ridare spazio dal 1? a Victor ... (inter-news)

Con un intenso filotto di gare in programma per l’ Inter , a partire da quella di sabato a San Siro contro l’ Udinese , Simone Inzaghi è chiamato a ... (inter-news)

Inter-Udinese andrà in scena domani sera alle 20:45. Per il match di San Siro, secondo SportMediaset, il tecnico dei friulani Cioffi si affida a ... (inter-news)

Napoli - Cagliari probabili formazioni: Kvara confermato, scalpita Pavoletti

... Fiorentina, Empoli ede i pareggi contro Union Berlino e Milan. Servirà quindi una scossa ... Il grande ex, l'eroe della serata, Leonardo Pavoletti,dalla panchina, ma potrebbe subentrare ...

Inter, Pavard scalpita per rientrare: le ultime in vista della Coppa Italia Fantacalcio ®

Non solo Lautaro, l'Inter scalpita per il derby in vetta Agenzia ANSA

FCIN1908 / Inter, le ultime da Appiano: Pavard pronto, Sanchez no. De Vrij e Dumfries…

Alexis Sanchez non recupererà per la sfida di Coppa Italia. Simone Inzaghi aveva parlato delle condizioni del cileno in conferenza stampa, dopo la vittoria contro la Lazio. Alexis si è allenato a part ...

Kvaratskhelia, attaccante del Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it Da quel momento, la squadra di Garcia prima e Mazzarri poi ha inanellato una serie di risultati negativi come le sconfitte contro ...