Inter | questionario per i tifosi sul nuovo stadio Passi in avanti – TS

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Continuano iindell’verso il. L’idea San Siro sta per venire abbandonata, lo conferma ilinviato aie citato da Tuttosport.– L’ha inviato a tutti gli abbonati e aiche sono stati presenti almeno una volta a San Siro negli ultimi due anni un. L’obiettivo è capire come le persone preferiscano arrivare alloo andare via dalla struttura. I nerazzurri sono giàper la costruzione delimpianto a Rozzano. È stato opzionato l’acquisto dell’area con esclusiva fino alla fine del 2024, avviato l’iter con Comune e Giunta. L’vuole ...