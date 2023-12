Inter | non solo Buchanan | Ausilio ha altri 3 nomi uno per gennaio!

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’guarda con attenzione al mercato invernale. Tre icerchiati in rosso dae Marotta e che vuole regalare a Simone Inzaghi. Nonsul taccuino. LAVORO – A pochi giorni dal gong di inizio del mercato invernale, l’guarda con attenzione alle situazioni a zero per provare a rinforzare la rosa e con qualche defezione di troppo. Come raccolto da Alfredo Pedullà nel suo editoriale su Sportitalia.com, l’cone Marotta – oltre aper cui ci sono due vie percorribili – ha messo nel mirino anche Djalo, Zielinski e Taremi. Il primo nome è quello scritto a caratteri cubitali, spiega l’esperto di mercato. Il centrocampista del Napoli invece, ha dato la priorità al suo attuale club anche se non ...