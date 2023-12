Inter | Cuadrado sottoposto ad operazione | l’esito dell’intervento

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) L’si prepara per la partita di Coppa Italia contro il Bologna e si candida ad un ruolo da grande protagonista in tutte le competizioni. Nella giornata di oggi il calciatore Juanè statoadvento chirurgico per risolvere una guaio fisico. I dettagli sono stati svelati proprio dal club nerazzurro. “Juanè stato, nella giornata di oggi, avento chirurgico di lisi al tendine achilleo sinistro. L’vento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku in Finlandia, è perfettamente riuscito. Per l’esterno nerazzurro seguirà programma riabilitativo nelle prossime settimane”, si legge sul sito dell’.