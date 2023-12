Inter-Bologna | rivoluzione a centrocampo In difesa rientra un big

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) In attesa di scendere in campo questa sera contro ilin Coppa Italia, Simone Inzaghi sta definendo il turnover con cui partire a San Siro. Tante le scelte obbligate come in, dove il mister avrà ancora Benjamin Pavard. TURNOVER – Non sarà un turnover radicale quello che questa sera effettuerà Simone Inzaghi a San Siro contro il. Il tecnico dell’, in vista del match di Coppa Italia, lavora per definire al meglio gli ultimi dettagli della girandola di cambi. In attacco è ormai confermato da giorni la presenza di Marko Arnautovic, ex felsineo. Insieme a lui ci sarà quasi sicuramente Lautaro Martinez visto che Sanchez rimarrà fuori per infortunio. Ininvece, Inzaghi si affiderà ai soliti Bastoni e Acerbi, con Yann Bisseck che ha convito il suo tecnico e ritrova la maglia ...