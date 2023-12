Inter Bologna | probabili formazioni | tanti cambi per Inzaghi

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) Questa sera alle ore 21 in campo la sfida tradi Coppa Italia a San Siro; ecco lecon le scelte die Motta Questa sera alle ore 21 in campo la sfida tradi Coppa Italia a San Siro; ecco lecon le scelte die Motta.(3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto; Arnautovic, Lautaro Martinez. Allenatore:(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Lucumì, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Van Hooijdonk. Allentore: Thiago Motta.

Per Simone Inzaghi Inter-Bologna non ha un peso così decisivo, per Thiago Motta invece sì. L’allenatore rossoblu cerca l’impresa confermando ... (inter-news)

Debutto nella Coppa Italia 2023/2024 per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, reduci dal successo in campionato contro la Lazio, ospiteranno ... (europa.today)

Inter-Bologna (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Infinity) è una gara valevole per gli ottavi di finale... (calciomercato)

Coppa Italia, Inter - Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Commenta per primo( calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Canale 5 e Mediaset Infinity ) è una gara valevole per gli ottavi di finale in Coppa Italia . Arbitra La Penna, assistito da Cecconi e ...

Inter-Bologna: probabili formazioni in Coppa Italia. Orario e dove vederla in tv ilmessaggero.it

Inter-Bologna ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Scopri dove vedere in diretta la partita Inter-Bologna, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Le scelte di Simone Inzaghi e Thiago Motta ...

Inter, Simone Inzaghi chiede un sacrificio a Lautaro Martinez

Inzaghi non vuole mollare niente. Lo Scudetto è la priorità, la Champions League il grande sogno ma la Coppa Italia è un obiettivo concreto. In società ci terrebbero a confermarsi campioni del torneo ...