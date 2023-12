Inter-Bologna LIVE 0-0 | Lautaro sbaglia dagli 11 metri

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) A San Siro, il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.0-0: sintesi e moviola 65? –va dal dischetto, palla verso la destra, ma Ravaglia c’è e respinge 64? – Review di Lapenna che osserva e indica il dischetto del rigore. 62? – Proteste dell’, che sugli sviluppi di un corner reclama il calcio di rigore per un tocco di mano di Corazza. 54? – Ilperde una brutta palla con Aebischer, Asllani recupera e serve Arnautovic, che controllo, ma poi calcia a lato. 52? – ...

MILANO - Inter e Bologna , forse le due formazioni più in forma del momento, si affrontano a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia . In ... (247.libero)

MILANO - Inter e Bologna , forse le due formazioni più in forma del momento, si affrontano a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. In ... ()

Diretta Inter - Bologna: segui LIVE la Coppa Italia, si gioca la ripresa

MILANO -, forse le due formazioni più in forma del momento, si affrontano a San Siro negli ottavi di finale di Coppa Italia. In palio, in gara unica, il pass per i quarti, dove c'è già la ...

Inter-Bologna, ottavo da record in Coppa Italia: il dato sugli spettatori

Anche per la partita di Coppa Italia i tifosi dell'Inter hanno risposto alla grande e hanno risposto presente ai cancelli del Meazza per assistere alla gara contro il Bologna. Ad eccezione di quello ...

Inzaghi avvisa le rivali in Coppa Italia: «Teniamo alla competizione, vogliamo andare avanti»

Simone Inzaghi ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia tra Inter e Bologna. Ecco cosa ha detto Le parole di Simone Inzaghi ha parlato nel pre partita del match di Coppa Italia tra Inter e ...