Inter-Bologna | Inzaghi sceglie di portare 5 Primavera | ecco chi sono

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 20 dicembre 2023) InSimonedà una chance dal 1? a una serie di giocatori che finora hanno trovato poco spazio ma non solo. L’occasione è offerta anche a 5 giovani della. PANCHINA – Fra poco meno di mezz’ora la squadra di Simonescenderà sul prato di San Siro per provare a passare il turno di Coppa Italia. Dalla formazione ufficiale nerazzurra scelta per– resa pubblica pochi minuti fa – si evince un’informazioneessante anche sulle presenze in panchina e non solo in campo. Per gli ottavi della competizione, di cui l’detiene il titolo da due anni,ha scelto dicon sé ben cinque giocatori della. PROFILI – In ...