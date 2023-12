Inter-Bologna 1-2 d t s le pagelle e il tabellino della partita | pazzesco finale a San Siro!

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 20 dicembre 2023)1-2 lee il. Ottavi diCoppa Italia, in palio l’accesso diretto al prossimo turno. Turno di Coppa Italia prenatalizio per, pronte a sfidarsi per gli ottavi dicompetizione. In casaampio turnover dopo le fatiche dell’ultimo turno contro la Lazio: riecco Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.